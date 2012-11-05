Суд обязал обнародовать соглашения о торговле "парниковыми" квотами с Японией и Испанией

Киевский административный суд обязал Государственное агентство по экологическим инвестициям (ГАЭИ) обнародовать международные соглашения о торговле квотами на выбросы парниковых газов, подписанные с Японией и Испанией в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального экологического центра Украины.

Как следует из сообщения, инициатором судебного процесса выступил центр «Правовая аналитика», эксперты которого, ссылаясь на нормы международного права и Закона Украины «Об информации», утверждают, что международные соглашения в сфере защиты окружающей среды являются экологической информацией и не могут быть отнесены к информации с ограниченным доступом. Кроме того, соглашения о продаже квот предполагают привлечение инвестиций для реализации различных экологических проектов.

В сообщении также приводятся данные, согласно которым Украина и Япония в рамках торговли квотами на выбросы согласовали более чем 500 экологических проектов общей стоимостью 3,813 млрд грн.

«Вместе с тем, все проекты вместе помогают уменьшить выбросы в Украине только на 0,03%, что не оправдывает потраченных 3,8 млрд грн. Одна из причин, почему Украине не удается достичь эффективных результатов в сфере внедрения проектов «зеленых инвестиций», - непрозрачность подписания договоров, выбора исполнителей проектов и использования средств», - говорится в сообщении Национального экологического центра.

Напомним, 18 марта 2009 года Украина подписала с Японией договор о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа. В октябре 2011 года участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов было временно приостановлено. В прошлом году, по подсчетам ООН, в мире было выработано 30,8 млрд тонн углекислого газа и других вредных веществ.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Государственное агентство экологических инвестиций Украины согласовало с Японией использование 3 млрд 813 грн зеленых инвестиций на реализацию ряда проектов в Украине. Как заявлял тогда министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, эти средства предполагалось использовать для реализации более 500 проектов в разных регионах Украины. Среди них проекты, касающиеся капитального ремонта социальных объектов (объекты определяла японская сторона), один из проектов предусматривает реконструкцию шахты в Луганской области. Также есть проект по реконструкции и развитию МДЦ «Артек» (на сумму 194 млн грн).