Начата процедура санации «Сумыхимпрома»

Хозяйственный суд Сумской области 2 ноября 2012 года утвердил введение процедуры санации химического предприятия «Сумыхимпром» сроком на 12 месяцев.

Об этом сказано в сообщении предприятия на портале раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно решению суда, управляющим санацией назначен глава правления ПАО «Сумыхимпром» Игорь Лазакович.

Распорядителем имущества должника назначен арбитражный управляющий Роман Марченко.

Согласно ст.18 Р.ІІ Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» в течение трех месяцев со дня вынесения решения о санации должника управляющий обязан подать комитету кредиторов план санации для одобрения.

Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.

11 июля 2012 года Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

За январь-сентябрь 2012 года «Сумыхимпром» увеличил чистый убыток в 11,4 раза - до 128,1 млн грн, по сравнению с 11,2 млн грн за соответствующий период 2011 года.