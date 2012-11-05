Алчевский меткомбинат запускает третью доменную печь

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины ПАО “Алчевский металлургический комбинат” (АМК), входящее в состав корпорации ИСД, сообщило о запуске доменной печи №4, производительностью 82 тыс. тонн, в средине ноября.

Об этом сообщил ресурс «Металл Курьер».

Запуск печи после реконструкции, начатой в октябре 2010 года, откладывался несколько раз из-за слабости рынка металла. Как сообщает «Металл Курьер», АМК за 10 месцев т г сохранил производство на уровне прошлогодних показателей – 3,2 млн тонн чугуна и 2,9 млн тонн стали.

«Решение о запуске доменной печи №4 Алчевского меткомбината стало неожиданностью из-за продолжения слабости спроса на рынке и падению цен, – приведена в сообщении цитата аналитика Concorde Capital Романа Тополюка. - Цены на сляб (34% общей продукции комбината) упали на 3,6% за октябрь - до 458 долл. за тонну».

Согласно словам Р.Тополюка, введение в эксплуатацию третьей доменной печи не окажет значительного влияния на показатели производства предприятия в 2012 году, но окажут положительное влияние в 2013 году.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Алчевский меткомбинат показал чистый убыток в 550,115 млн грн по итогам января-сентября текущего года, по сравнению с прибылью в 581,556 млн грн за аналогичный период прошлого года.

АМК входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.