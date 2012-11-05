“Метинвест” назначил нового гендиректора Авдеевского коксохима

Генеральным директором Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) с 5 ноября назначен Муса Магомедов, сообщает пресс-служба группы «Метинвест», в которую входит Авдеевский коксохим.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято наблюдательным советом «АКХЗ» 2 ноября 2012 года. Полномочия Геннадия Власова в должности генерального директора прекращены в связи с выходом на пенсию.

В сообщении отмечается, что М. Магомедов с 2005 года работал на руководящих должностях «Запорожкокса», с 2009 года - в должности генерального директора предприятия. 2 ноября текущего года набсовет ПАО "Запорожкокс" уволил М.Магомедова с должности гендиректора предприятия по согласию сторон, поручив исполнять эти обязанности его первому заместителю по производству – главному инженеру Валерию Рубчевскому.

Справка УНИАН. ПАО «Авдеевский коксохимический завод» - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса Группы "Метинвест".

«Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.