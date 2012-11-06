Украина продлила на три года действие сниженной ставки пошлины на импорт спичек

Межведомственная комиссия по международной торговле продлила на три года действие сниженной ставки специальной пошлины на импорт в Украину спичек, независимо от страны происхождения.

Решение комиссии опубликовано в газете «Урядовый курьер» (№203 от 6 ноября т.г.).

Согласно документу, своим решением от 5 ноября т.г. комиссия продлила применение специальных мер относительно импорта в Украину спичек путем снижения ставки специальной пошлины на 10% - до 10,17% на период 6 ноября 2012 года — 5 ноября 2013 года, до 9,15% на период 6 ноября 2013 года — 5 ноября 2014 года и до 8,24% на период 6 ноября 2014 года — 5 ноября 2015 года.

По итогам рассмотрения материалов о результатах применения специальных мер относительно импорта в Украину спичек независимо от страны происхождения, предоставленных Министерством экономического развития и торговли, комиссия пришла к выводу, что сохраняется необходимость в применении мер для предотвращения нанесения значительного ущерба национальному товаропроизводителю. К тому же, национальный товаропроизводитель находится в процессе адаптации к условиям конкуренции.

Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования данного сообщения.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года министры экономики Украины и России намеревались в ближайшее время обсудить вопрос о снятии ограничений при взаимной торговле. В частности, российская сторона планировала предложить для рассмотрения вопросы по специальному режиму для отдельных производителей флоат-стекла, а также по экспорту спичек.