Закон о выполнении соглашений о разделе продукции вступает в силу 7 ноября

7 ноября 2012 года вступает в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения соглашений о разделе продукции».

Текст закона размещен в газете «Голос Украины» (№209 от 6 ноября 2012 года).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения соглашений о разделе продукции».

Закон предусматривает, что в случае получения инвестором по соглашению о разделе продукции отказа от пользователя недр в предоставлении согласия на проведение работ в пределах горного отвода, предоставленного такому пользователю недр для добычи полезных ископаемых, кроме горных отводов для добычи каменного и бурого угля, антрацита и железных металлических руд, независимо от оснований для такого отказа, такое согласие может быть предоставлено специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по промышленной безопасности, охране труда, государственного горного надзора и государственного регулирования в сфере безопасного обращения со взрывными материалами промышленного назначения при условии, что одновременное пользование недрами несколькими недропользователями в пределах одного горного отвода не создаст угрозы жизни и здоровью людей и не нанесет вреда недрам и/или промышленным объектам, расположенным в пределах указанного горного отвода.

С целью участия государства в выполнении заключенного соглашения о разделе продукции (в том числе участия в деятельности созданных органов управления) Кабинет министров Украины может передать необходимые полномочия центральному органу исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр или другому органу государственной власти, назначает представителей в руководящий комитет или другой орган управления, созданный по соглашению, определяет объем их полномочий и контролирует их деятельность.

По требованию инвестора и в случаях, когда земельные участки, необходимые для выполнения заключенного соглашения о разделе продукции, находятся в государственной или коммунальной собственности, участки недр (месторождения полезных ископаемых) предоставляются вместе с такими земельными участками. Во всех остальных случаях государство обеспечивает предоставление по требованию инвестора земельных участков, необходимых для выполнения заключенного соглашения о разделе продукции в порядке, указанном в такой сделке. В случае пребывания земельных участков, необходимых для использования недр на условиях соглашений о разделе продукции, в собственности физических или юридических лиц или в коммунальной собственности приобретение права собственности на эти земельные участки осуществляется государством в соответствии с законом, если иное не предусмотрено соглашением о разделе продукции.