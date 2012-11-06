Сроки применения льготных тарифов на электроэнергию для электрометаллургии перенесли

Кабинет министров Украины перенес сроки применения льготных тарифов на электроэнергию для электрометаллургических предприятий более чем на месяц.

Соответствующее постановление вступило в силу 31 октября 2012 года.

Согласно постановлению №1011, Кабмин вносит поправки в постановление №912 “Некоторые вопросы обеспечения стабилизации работы электрометаллургических предприятий” от 1 октября 2012 года, в частности, период применения тарифов с 1 октября 2012 г. до 1 марта 2013 г. изменен на период с 12 ноября 2012 г. до 12 апреля 2013 г.

Согласно поправке, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики, совместно с госпредприятием “Энергорынок” должна принять меры для внесения изменений в Правила оптового рынка электроэнергии Украины, согласовав их с Миэнергоугля и Антимонопольным комитетом.

Госпредприятие “Энергорынок” должно заключить договоры купли-продажи электроэнергии для удовлетворения потребностей металлургического производства с поставщиками электрической энергии, имеющими лицензию на поставки электроэнергии по льготным тарифам.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Виктор Янукович поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), до конца сентября принять решение относительно тарифов на электроэнергию для ферросплавной отрасли.

В.Янукович обязал руководство НКРЭ встретиться с владельцами и топ-менеджерами предприятий и принять соответствующее решение.

Вместе с тем, в сентябре т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе совещания, посвященного перспективам развития отечественных электрометаллургических предприятий, заявил, что электрометаллургические предприятия смогут рассчитывать на получение льготного тарифа на электроэнергию только при условии гарантий проведения модернизации производственных мощностей и повышения энергоэффективности предприятий.

Напомним, с 1 марта 2012 года НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний. В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения возрос на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).