Азаров считает, что ресурса вертолетного парка хватит на 15 лет

Ресурса модернизированных вертолетов Ми-8МСБ и Ми-2МСБ хватит Украине, по меньшей мере, на 15 лет, а затем отечественные конструкторы смогут разработать новые вертолеты, которые заменят существующие, убежден премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время презентации модернизированных вертолетов Ми-8МСБ и Ми-2МСБ на государственном предприятии «Завод 410 гражданской авиации».

«Это сверхважное задание, и, конечно, правительство будет его поддерживать», - добавил премьер.

Он отметил, что модернизированные вертолеты Ми-8МСБ и Ми-2МСБ являются многофункциональными: они могут использоваться в качестве транспортные средства для предоставления экстренной медицинской помощи, для потребностей Министерства обороны при соответствующем вооружении вертолетов, в сельском хозяйстве и др.

«Таким образом, мы обеспечили себя таким важным видом авиационной техники. Это очень важное решение», - подчеркнул Н.Азаров.

Он сообщил, что перед правительством стоит еще одна сверхважная задача - модернизация авиационного парка.

«Сейчас речь идет о самолетах типа Ан-26. Мы договорились, что все вопросы будут рассмотрены на совещании у премьер-министра и будут приняты все необходимые решения», - заверил Н.Азаров.