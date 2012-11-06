Цены производителей промпродукции в октябре снизились на 1,5%

В Украине цены производителей промышленной продукции в октябре по сравнению с сентябрем 2012 года снизились на 1,5%, с декабрем 2011 года – рост 1,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с октябрем 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 0,6%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в октябре против сентября снизились на 4,9%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подорожала на 1,8%, в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 0,4%, в добыче нефти и природного газа — на 5,2%.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены снизились на 11,5%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подорожала на 0,2%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены в октябре против сентября выросли на 0,7%, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженного - на 1,2%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий — на 0,2%. При этом произошло снижение цен в производстве сахара на 2,8%. В производстве мяса и мясных продуктов, а также в производстве напитков цены не изменились.

По данным Госстата, снижение цен в производстве кокса, продуктов нефтепереработки в октябре против сентября составило 1,5%, в химическом производстве зафиксирован рост - 1,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий цены не изменились. Цены в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий снизились на 0,1%, в производстве транспортных средств и оборудования — не изменились.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано снижение тарифов на 4,7%.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост цен производителей промышленной продукции в сентябре по сравнению с августом 2012 года составил 0,2%, с декабрем 2011 года – рост 3,3%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.