Прогрессу Украины "мешает" реальная экономика

Полное противоречие представляют собой два явления - рейтинговые достижения Украины и реальная жизнь населения страны. Совершенно несовместимые вещи. Успехами гордится власть, а украинцы остро ощущают, как надежда на обещанное улучшение их благосостояния таит, а для некоторых и вовсе умерла. Правда, мы привыкли, что между низами и верхами как-то не сложилась согласованность в мыслях, высказываниях и поступках. Это, скорее всего, стало следствием отдаленности друг от друга как по образу жизни, так и по ее качеству. Но закон противоречия гласит, что два несовместимых явления не могут быть одновременно истинными. Таким образом, одно из них – ложное. Стоит разобраться, какое…

Есть чем похвастаться

Последнее время СМИ только и успевают тиражировать оценки рейтинговых агентств экономических показателей Украины. Некоторые из них вводят в полное замешательство. Так, премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина поднялась на 9 пунктов в рейтинге конкурентоспособности за последний год, «известный такой рейтинг конкурентоспособности, который подводится среди 144 стран».

По его словам, сейчас Украина находится на 73-м месте: по показателю качества общей инфраструктуры наша страна поднялась сразу на 30 позиций, по портовой инфраструктуре – на 12 позиций, по качеству инфраструктуры авиаперевозок – на 20 позиций, по дефициту госбюджета – на 10 позиций, по инфляции – на 27 позиций, по показателю наличия научных и инженерных кадров – на 29 позиций.

Кроме того, Украина заняла 137-е место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций.

По подсчетам ВБ и IFC, Украина вошла в первую тройку стран, наиболее значительно улучшивших условия ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой).

При этом Украина заняла первое место в регионе Центральной Европы и Восточной Азии, зафиксировав положительные реформы в сферах «создание предприятий» (рост со 116-й позиции до 50-й); «налогообложение» (со 183-й до 165-й); а также «регистрация собственности» (со 168-го места на 149-е).

К сожалению, зафиксировано и ухудшение – в сфере «получение разрешений на строительство» (183-я позиция по сравнению со 182-й в прошлом году). А саамы лучший показатель – «получение кредитов» (23-е место в мировом рейтинге)!

Во власти заявили, что такие показатели стали возможны, благодаря совершенствованию налоговой системы и улучшению условий ведения бизнеса. То есть, Украина доказала свою конкурентоспособность мировому сообществу.

Рад бы в прогресс, да экономика мешает

И хотелось бы согласиться с такой положительной оценкой состояния экономики Украины, но как быть с исследованием Европейской Бизнес Ассоциации - в третьем квартале текущего года инвесторы оценили бизнес-климат Украины и условия ведения бизнеса на 2.14 балла (из пяти возможных), что является самым низким показателем за всю историю исследования - с 2008 года (независимый опрос первых лиц компаний-членов ассоциации, в котором приняли участие 103 респондента).

Доверие бизнеса к экономике Украины, как отмечается в исследовании, снизилось даже по сравнению с предыдущим кварталом года - на 0.5 балла. При этом основные проблемы, которые повлияли на негативные оценки респондентов, остались неизменными - фискальное давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация.

«Индекс инвестиционной привлекательности ЕБА является индикатором, который базируется на восприятии экономических реалий более 100 ведущих украинских и международных компаний. Показатели индекса свидетельствуют об отсутствии развития (или даже незначительном ухудшении) состояния бизнес-климата. Более тревожным является тот факт, что согласно полученным результатам, надежды на улучшение ситуации в ближайшее время вряд ли оправдаются. Такие негативные ожидания, естественно, влияют на решения бизнеса относительно стратегий рекрутинга и инвестиций. Все это вместе с парламентскими выборами, должно предать власти стимул к поиску альтернативных и эффективных подходов в реализации экономических реформ, чтобы улучшить бизнес-среду», - отметил руководящий партнер компании «Эрнст энд Янг» в Украине Алексей Кредисов.

Еще один показатель «болезненного» состояния экономики Украины, который в принципе не совместим с повышением рейтинговых позиций, - резкое падение ВВП страны (по оперативным данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2012 года сократился по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%).

***Рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале — 2%. В третьем квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Кстати, прогноз роста ВВП Украины уже успели ухудшить и Европейский банк реконструкции и развития, и Всемирный банк, и эксперты. А международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и вовсе заявило, что в случае, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, то существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни (сотрудничество с МВФ до сих пор находится под большим вопросом из-за спора вокруг повышения тарифов на газ для населения. Но власть уже намекнула, что выхода у нее нет, и обещание на повышать цены она выполнить вряд ли сможет – без транша не выкрутимся, к тому же для инвесторов «дружба» с МВФ является лакмусовым призывом к сотрудничеству).

Fitch также предупреждает, что после выборов у нового правительства Украины будет ограниченный запас времени для проведения ключевых реформ с учетом угрозы возникновения разрыва во внешнем финансировании и президентских выборов в 2015 году.

Так что, перспектива вырисовывается отнюдь не в розовом цвете.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен считает, что спад ВВП в третьем квартале является тревожным сигналом о возможной рецессии.

«Данный результат за третий квартал - тревожный сигнал о возможной рецессии. Если в четвертом квартале также будет спад в реальном ВВП, нужны будут изменения в экономической политике», - сказал эксперт.

По мнению Вальчишена, пока украинская макростатистика свидетельствует о том, что «власть не в состоянии влиять на экономическую динамику, когда падает внешний спрос». При этом он отмечает, что инвестиционный климат в Украине недостаточно благоприятный для притока инвестиций в основной капитал для широкой массы экономических субъектов, включая частных (негосударственных) субъектов.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что темпы роста ВВП Украины по итогам года замедлятся до 0%. Она отмечает, что отрицательный рост ВВП в третьем квартале текущего года не стал неожиданностью, учитывая слабые данные по промышленному производству в августе и сентябре, а также снижение объемов сельскохозяйственного производства после рекордно высокого урожая в 2011 году.

По ее мнению, на фоне ожидаемого замедления внутреннего спроса в 2013 году рост экономики может поддержать только восстановление экспорта.

НБУ считает, что падение ВВП стало следствием введения с 1 сентября Россией утилизационного сбора на импортируемые автомобили, что обусловило снижение объемов машиностроения на 20,1% в годовом имчислении, в частности, производства легковых автомобилей на 36,3%.

«По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования, именно из-за негативной динамики в машиностроении рост ВВП за 9 месяцев незначительно замедлился и составил несколько ниже 1,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - говорится в аналитической записке Нацбанка.

Как говорится, плохому танцору пол мешает. Перевести стрелки, конечно, можно. Но от этого никому лучше не станет. Ни рейтинги, ни подтасованная официальная статистика, ни сладкие речи власти не смогут улучшить реалии жизни рядового украинца. Ему с каждым месяцем приходится все туже затягивать пояс. Дополнительным фактором для того, чтобы держать себя в тонусе, вполне могут стать свежие данные Госстата – инфляция в октябре составила 0%.

Ранее «нулевой» показатель хорошо пояснил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко: «Низкая инфляция или дефляция означает снижение спроса или перепроизводство. У нас перепроизводства нет. Это означает (причина снижения инфляции – ред.) – снижение спроса».

Другими словами, дефляция еще хуже, чем инфляция – экономика замерла, нет стимулов для роста и развития. И тут хорошие рейтинги не помогут.

Елена Быстрицкая (УНИАН)