ВР установила спецрежим кредитования отечественного машиностроения для АПК
Верховная Рада Украины приняла закон относительно кредитования по спецрежиму предприятий отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» проголосовали 235 народных депутатов при необходимых 226
Закон определяет, что отечественное машиностроение для агропромышленного комплекса является элементом системы инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса.
Отечественное машиностроение для АПК является совокупностью промышленных предприятий, научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций, учебных заведений и других учреждений, независимо от формы собственности, которые обеспечивают системный подход к созданию, проведению испытаний, организации производства, эксплуатации, ремонта, технического обслуживания и услуг, мониторинга рынка, обучения кадров с целью обеспечения потребностей сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности в отечественной технике и оборудовании для агропромышленного комплекса.
Расходы государственного бюджета на приоритетное развитие отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса ежегодно определяются в государственном бюджете отдельной строкой. Ранее эта норма действовала только с 2003 по 2010 год.
Кредитование предприятий отечественного машиностроения для АПК осуществляется в порядке предоставления кредитов на общих основаниях и по специальному режиму кредитования, который предусматривает компенсацию ставки по кредитам в размере до 70% учетной ставки, установленной Национальным банком Украины. Ранее эта норма действовала только с 2003 по 2010 годы.
Закон также предусматривает, что средства госбюджета, которые направляются на мероприятия, связанные с закупкой техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга, и кредиты, предоставленные сельскохозяйственным товаропроизводителям при условии частичной компенсации за счет государственного бюджета ставки по кредитам банков и лизинговых платежей, направляются исключительно на отечественную технику и оборудование для агропромышленного комплекса.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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