Украина за 9 месяцев сократила экспорт метпродукции на 5,1%, импорт - на 7,3%

За январь-сентябрь 2012 г. Украина сократила объемы экспорта металлопродукции относительно аналогичного периода 2011 г. на 5,1% - до 19,5 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

В частности, объемы экспорта базовых ферросплавов составили 533,6 тыс. тонн, что на 22,2% меньше, чем за 9 месяцев 2011 г. Экспорт слябов сократился почти на 35% – до 2,815 млн тонн, горячекатаного плоского проката – на 12,6% - до 4,39 млн тонн.

Объемы экспорта металлолома снизились на 37,1% - до 366,3 тыс. тонн.

При этом объемы экспорта квадратной заготовки за 9 месяцев т. г. выросли на 35,5% - до более 4,8 млн тонн, арматуры – на 8,7% - до более 1,83 млн тонн, катанки – на 1,7% - до 1,25 млн тонн.

Кроме того, за январь-сентябрь 2012 г. объемы экспорта украинских труб уменьшились на 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года – 1,218 млн тонн.

За отчетный период Украина экспортировала металлопродукции на 11,925 млрд долларов, что на 13,7% меньше, чем за 9 месяцев 2011 г. Объемы экспорта труб составили почти 1,476 млрд долл. – на 3,5% меньше.

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Украина за 9 месяцев сократила импорт металлопродукции на 7,3% - до 1,84 млн тонн

Украина за 9 месяцев 2012 г. сократила импорт металлопродукции на 7,3% относительно аналогичного периода 2011 г. - до 1,84 млн тонн.

Более всего импортировано круглой заготовки из углеродистой стали – около 264 тыс. тонн, что на 11,4% меньше, чем по итогам января-сентября 2011 г. Импортные поставки базовых ферросплавов снизились относительно января-сентября 2011 г. на 31,2% - до 104,3 тыс. тонн.

Импорт горячекатаного плоского проката вырос за 9 месяцев на 47,8% – до более 271 тыс. тонн. Незначительно (на 0,2%) увеличился объем импорта холоднокатаного проката с покрытием – до 361,4 тыс. тонн.

Кроме того, объем импорта труб в Украину за 9 месяцев сократился на 2,9% и составил 60,6 тыс. тонн. При этом поставки бесшовных труб выросли на 6,5% - до 34 тыс. тонн, труб сварных сократились на 12,7% - до 26,6 тыс. тонн.

Объемы импорта металлопродукции в Украину за январь-сентябрь составили около 1,788 млрд долл., что на 13,3 меньше, чем по итогам 9 месяцев 2011 г.. Труб за отчетный период ввезено на 137,3 млн долл. – почти на 21% больше, чем за январь-сентябрь 2011 г.