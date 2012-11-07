ФГИУ ищет негосударственных участников ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору негосударственных участников создаваемого на базе государственного предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат" общества с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 7 ноября т.г.

Как отмечается в сообщении ФГИУ, в соответствии с постановлением Кабмина (№ 955) от 3 октября т. г., доля государства в создаваемом ООО составит не менее 51% уставного фонда.

В соответствии с условиями объявленного конкурса, негосударственный участник должен будет внести в уставный фонд создаваемого ООО денежными средствами 688 млн 849 тыс. грн, а также внести дополнительный вклад, который не будет влиять на размер долей участников, который вместе с внесенными участником в уставный капитал средствами должен составить не менее 100 млн долл. США по курсу НБУ на дату регистрации общества.

Данный конкурс будет проводится в два этапа. Во время первого этапа, который будет проведен 7 декабря т.г., комиссия раскроет и рассмотрит предложения участников, по результатам чего будет принято решение о допуске или недопуске потенциальных участников ко второму этапу конкурса, который состоится 13 декабря т.г.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением № 955 от 3 октября т. г.принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью на базе Казенного предприятия «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК). Согласно постановлению, в состав Общества включат ныне существующее государственное предприятие «Запорожский титано-магниевый комбинат». Доля государства в новообразованном предприятии составит не менее 51%.

Основателем предприятия со стороны государства выступает Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). Так же на ФГИУ возложено обязательство провести отбор негосударственных участников предприятия, обеспечить уставной капитал денежными средствами, которые будут направлены на погашение задолженности ЗТМК по выплате зарплаты, налогов, сборов и других срочных платежей.

Постановлением Кабмина в уставе Общества предусмотрен пункт о внесении негосударственными собственниками предприятия в уставной фонд дополнительных средств для технической модернизации предприятия в установленные сроки: 50% - в течение 10 дней со дня регистрации Общества; 25% - в течение 90 дней со дня регистрации; 25% - в течение 270 дней.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках. Проектная мощность предприятия составляет 11 тыс. тонн металлического губчатого титана в год.