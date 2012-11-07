Мировая активность сделок в ГМК за 9 месяцев снизилась на 16% - эксперт

Количество сделок слияний и поглощений, а так же привлечения капитала за 9 месяцев текущего года снизилось на 16% - до 683, а общая сумма сделок уменьшилась на 43% - до 76,823 млрд долл.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Ernst&Young, в котором представлены заключения экспертов компании.

Как сообщается в документе, тенденция по снижению активности на данном рынке была отмечена и во втором квартале 2012 года, по результатам которого было отмечено сокращение количества сделок на 19%, а общей суммы сделок — на 38%.

Компании горно-металлургического комплекса работают в волатильной среде, в которой наблюдается повышение стоимости добычи, замедляющийся экономический рост, повышенный геополитический риск и нестабильность цен. Перечисленные факторы вынуждают компании уделять повышенное внимание оптимизации капитала и рационализации капиталовложений. Компании фокусируются на оптимизации финансов из-за сложившейся ситуации, сообщается в пресс-релизе.

Исследование "Барометр уверенности компаний горнодобывающей и металлургической отраслей" (Global Capital Confidence Barometer for Mining&Metals), проведенное "Ernst&Young, показало, что доля респондентов, считающих рост своей приоритетной задачей, снизилась с 53% в апреле до 38% в настоящее время. При этом около трети респондентов на ближайшие 12 месяцев приоритетным заданием ставят снижение затрат и повышение операционной эффективности.

В пресс-релизе также сообщается, что в международном масштабе, впервые с 2009 года, ожидается спад деятельности по привлечению заемного капитала компаниями горно-металлургического сектора. При этом снижение затронет все классы активов, кроме облигаций, которые продолжают демонстрировать рекордные показатели.

Общий объем капитала, привлеченного компаниями сектора в январе-сентябре 2012 года, составил 174 млрд долл., что на 37% ниже, чем в аналогичном периоде 2011 года. При этом совокупная стоимость размещенных корпоративных облигаций достигла рекордного уровня в 87 млрд долл., что уже превышает итоговый показатель за весь 2011 год (84 млрд долл.).

"В краткосрочной перспективе активность на рынке M&A (слияний и поглощений – УНИАН) будет характеризоваться конъюнктурным подходом, при котором компании, обладающие необходимыми денежными средствами, смогут совершать выгодные приобретения активов, реализуемых по заниженной оценке их стоимости", - считает руководитель международных транзакций "Эрнст энд Янг" по оказанию консультационных услуг по сделкам компаниям горнодобывающей и металлургической отраслей Ли Даунхэм, слова которого цитируются в пресс-релизе. Помимо этого, интерес будут представлять сделки, позволяющие снизить затраты вследствие увеличения масштабов производства или достижения синергетического эффекта применительно к операционной деятельности, считает эксперт.