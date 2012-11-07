Ситуация на предприятиях ОПК остается критической – замминистра обороны

Общая ситуация на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины, несмотря на ряд предпринятых Президентом и правительством мер, остается критической из-за их убыточности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Олейник.

«К сожалению, общее состояние предприятий ОПК остается пока еще критическим. Следует сказать, что 47 предприятий по итогу работы 9 месяцев имеют убытки, причем общий объем убытков перекрывает прибыль всех других предприятий», - сказал А.Олейник.

Он отметил, что критическое состояние сохраняется, несмотря на списание задолженности предприятий ОПК, которые входят в государственный концерн «Укроборонпром».

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, на сегодняшний день в состав оборонно-промышленного комплекса Украины отнесены 162 предприятия, учреждения и организации различных сфер управления.

Постановлением Кабинета министров Украины от 29 декабря 2010 года 134 предприятия и организации ОПК вошли в государственный концерн “Укроборонпром”.

По словам А.Олейника, работа по реформированию системы предприятий оборонно-промышленного комплекса продолжается.

«По итогам работы предприятий ОПК в текущем году темпы роста товарной продукции составили 11,3%, темпы роста реализации товарной продукции составили 16,3%. Из них наблюдается увеличение товаропроизводства для нужд Министерства обороны на 24,3%, которое произошло благодаря выполнению внешнеэкономических контрактов на 60,8%», – подчеркнул А.Олейник.

Однако положительным фактором является то, что за текущий год те предприятия, которые начинают работать и увеличивать загруженность по выпуску товарной продукции, создали более 3 тысяч дополнительных рабочих мест. Это в основном рабочие специальности, которые задействованы в технологических процессах на выполнение тех или иных контрактов.

Он напомнил, что 15 октября 2012 года под председательством Президента Украины состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором рассматривался весь комплекс вопросов относительно деятельности предприятий ОПК.

«По итогам совещания были проработаны и уже сейчас находится на подписи у Президента поручения, по которым нужно будет и ГК “Укроборонпром”, и Министерству обороны Украины, и правительству предпринять в ближайшие месяцы ряд радикальных мер для дальнейшего улучшения деятельности предприятий ОПК», – отметил А.Олейник.

Справка УНИАН. На сегодняшний день задолженность предприятий ОПК перед госбюджетом составляет 248,6 млн грн, перед государственными целевыми фондами - 366,1 млн грн.