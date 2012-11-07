АМК предлагает создать межведомственную комиссию по вопросам развития конкуренции

Антимонопольный комитет Украины выступает с инициативой формирования межведомственной комиссии по вопросам антимонопольного регулирования и развития конкуренции под председательством первого вице-премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава АМК Василий Цушко.

«Нам хватает полномочий, но не хватает коммуникации со смежными ведомствами по вопросам развития конкуренции. Нас, образно говоря, необходимо посадить за один стол. В России такая комиссия есть. Возможно, и нам это было бы полезно», - подчеркнул В.Цушко

Он также сообщил, что готов ходатайствовать о создании такого органа перед первым вице-премьер-министром Валерием Хорошковским.