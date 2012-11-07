Завершен ремонт еще трех судов ВМС Украины

Завершился ремонт еще трех судов обеспечения Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, а именно – судна размагничивания “Балта”, морского буксира “Корец” и водолазного катера “Токмак”, заявил командующий Военно-морских Сил ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин 6 ноября 2012 года во время совещания в Севастополе.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

Заслушав доклады руководителей профильных управлений и служб, а также командиров соединений и объединений, командующий поставил задание относительно плановой реализации мероприятий по восстановлению технической готовности боевого ядра корабельного состава.

Вице-адмирал Ю.Ильин подчеркнул, что выполнение этих плановых мероприятий стало возможным за счет выделения соответствующего финансового ресурса.

В Минобороны отмечают, что 2012 год стал рекордным с точки зрения ремонта боевого состава отечественного флота: в целом на ремонт стали около 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМС, большинство из которых не ремонтировалось много лет.

По информации министра обороны Украины Дмитрия Саламатина, плановые ремонты кораблей ВМС ВС Украины будут завершены в ноябре-декабре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 23 октября на Черноморском судостроительном заводе был закончен комплексный ремонт малого разведывательного корабля «Переяслав» ВМС Украины.