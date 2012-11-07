Хорошковский: Украине для процветания не хватает развитой антимонопольной службы

Формирование в Украине развитой системы органов антимонопольной службы – одно из условий формирования конкурентной среды и общеэкономического процветания Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский во время Третьего форума по вопросам конкуренции в Украине.

«Рыночные механизмы, создание конкурентных условий работы – одна из основ процветания. Если вы меня спросите, чего нам не хватает для процветания, то я скажу, что не хватает как раз хорошо развитой антимонопольной службы», - сказал В.Хорошковский.

Вместе с тем он отметил, что ему крайне приятно слышать о том, что украинский опыт антимонопольной практики востребован в службах других стран, в том числе в СНГ. «Обмен опытом, изучение и внедрение здесь лучших практик в антимонопольной сфере сможет существенно продвинуть нас в области создания конкурентного рынка. А конкуренция несет с собой формирование лучшей цены для потребителей и производителей», - сказал первый вице-премьер.

Он также подчеркнул, что в условиях ухудшения внешнеэкономической ситуации роль антимонопольных органов должна быть усилена – как на внутреннем рынке, так и в глобальном масштабе.

Напомним, в Украине начал работу Третий форум по вопросам конкуренции, участниками которого стали представители антимонопольных ведомств Украины, государств СНГ и Австрии.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины выступил с инициативой формирования на правительственном уровне межведомственной комиссии по вопросам антимонопольного регулирования и развития конкуренции под председательством первого вице-премьер-министра.