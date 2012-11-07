ММК им. Ильича за январь-октябрь сократил производство проката на 16,3%

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, по оперативным данным, за январь-октябрь произвел 3,677 млн тонн общего металлопроката, что на 718 тыс. тонн или на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2011 г.

Об этом УНИАН сообщил источник на рынке.

В январе-октябре комбинат выплавил 4,377 млн тонн стали, что на 827 тыс. тонн или на 15,9% меньше показателя за январь-октябрь 2011 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 3,785 млн тонн чугуна, что на 541 тыс. тонн или на 12,5% меньше, по сравнению с результатами за январь-октябрь прошлого года.

К 1 ноября 2012 г. меткомбинат произвел 8,8 млн тонн агломерата, что на 1,243 тыс. тонн (на 12,3%) меньше, чем за 10 месяцев 2011 г.

Справка УНИАН. ММК им. Ильича входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест».

Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

ММК им. Ильича за 2011 г. нарастил производство проката на 6,6% - до 5,206 млн тонн.