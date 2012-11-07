«Азовсталь» за 10 месяцев сократила производство проката на 21,7%

ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» (Донецкая обл.), по оперативным данным, за 10 месяцев 2012 г. произвело 3,482 млн тонн металлопроката, что на 969 тыс. тонн, или на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2011 г.

Об этом УНИАН сообщил источник на рынке.

Согласно сообщению, объемы производства готового проката за указанный период на комбинате составили 2,075 млн тонн, что на 563 тыс. тонн (на 21,3%) меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Предприятие произвело 3,870 млн тонн стали, что на 18%, или на 852 тыс. тонн меньше показателя за 10 месяцев 2011 г.

Производство чугуна сократилось на 17,6%, или на 721 тыс. тонн - до 3,877 млн тонн.

К 1 ноября меткомбинат произвел 1,633 млн тонн агломерата – на 2 тыс. тонн больше, чем за январь-октябрь 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат « Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн тонн, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав Группы ”Метинвест».

”Метинвест” - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий ”Метинвеста” позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами Группы ”Метинвест” являются Группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

«Азовсталь» за 2011 г. произвело 5,335 млн тонн проката, что на 47 тыс. тонн или на 0,9 % больше, чем в 2010 г.

По итогам 2011 г. «Азовсталь» увеличила относительно 2010 г. чистый убыток более чем в 2,5 раза - до 507,5 млн грн.