Полтавский ГОК за 10 месяцев увеличил производство железорудного концентрата на 2,6%

Полтавский горно-обогатительный комбинат (г. Комсомольск Полтавской области) по итогам января-октября 2012 г. произвел 9,768 млн тонн железорудного концентрата, что на 254 тыс. тонн (на 2,6%) больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщил источник на рынке.

Вместе с тем, за отчетный период на комбинате было произведено 7,989 млн тонн окатышей, что на 93 тыс. тонн (на 1,1%) меньше, чем по итогам января-октября 2011 г.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области) - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,31% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).

Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль к предыдущему году на 35% - до 574,9 млн долларов.