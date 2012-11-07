Кабмин предлагает принять закон об утилизационный сборе на импортные автомобили

Правительство Украины планирует ввести утилизационный сбор на импортные автомобили путем принятия соответствующего закона, а не правительственного постановления, как планировалось ранее.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы решили это законом все-таки провести», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство подготовило проект постановления, которым действие утилизационного сбора, который сейчас распространяется лишь на автомобили, импортируемые из России, распространяется на импорт этой продукции из всех стран. При этом планировалось договориться с РФ о неприменении этого сбора в двусторонней торговле, путем установления национальных режимов. Однако соответствующее межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, так и не было подписано, как планировалось, 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.

Справка УНИАН. С 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 сентября министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что стоит расширить перечень стран для действия утилизационного сбора при импорте автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокомиссия просит Киев разъяснить намерения о внедрении утилизационного сбора