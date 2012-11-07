ЕМЗ за январь-октябрь нарастил производство проката на 7,8%

Енакиевский металлургический завод за январь-октябрь 2012 года нарастил производство проката на 7,8%, или на 166 тыс. тонн относительно аналогичного периода 2011 года - до 2,275 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник на рынке.

За отчетный период предприятие выплавило 2,333 млн тонн стали, что на 131 тыс. тонн, или почти на 6% больше, чем по результатам за январь-октябрь 2011 г.

Также за отчетный период метзавод произвел 2,078 млн тонн чугуна, что на 146 тыс. тонн (на 7,5%) больше показателя за январь-октябрь 2011 г.

На 1 ноября предприятие произвело 1,893 тыс. тонн агломерата, что на 247 тыс. тонн (на 15%) больше, чем за январь-октябрь 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест». Енакиевский металлургический завод за 2011 г. нарастил относительно 2010 г. производство проката на 6,4% - до 2,548 млн тонн.