Алчевский меткомбинат за 10 месяцев сократил производство проката на 8,4%

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская область), входящее в состав корпорации ИСД, за 10 месяцев 2012 года сократило производство проката на 8,4%, или на 260 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. – до 2,823 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник на рынке.

Комбинат выплавил 3,136 млн тонн стали, что на 15 тыс. тонн меньше (на 0,4%), чем по результатам января-октября 2011 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 2,861 млн тонн чугуна, что на 17 тыс. тонн (на 0,6%) больше показателя за январь-октябрь прошлого года.

К 1 ноября 2012 г. металлургический комбинат произвел 4,336 млн тонн агломерата, что на 36 тыс. тонн (на 0,8%) больше, чем в январе-октябре 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

Алчевский меткомбинат за 2011 г. нарастил производство основных видов продукции на 19,3%-36%.