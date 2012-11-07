Действие разрешения «Суэсте» на добычу песка в Севастополе остановлено

Государственная служба геологии и недр Украины своим приказом остановила действие выданного в декабре 2011 года Государственной Азово-Черноморской экологической инспекцией специального разрешения компании «Суэста» на пользование недрами (добыча песка) в прибрежной части Севастопольской зоны акватории Черного моря. Об этом корреспонденту УНИАН в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Как добавили в пресс-службе, по результатам рассмотрения протеста Севастопольской межрайонной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере, а также по итогам проведенной городской прокуратурой проверки также установлено, что положительное заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на проведение работ по добыче песка выданы «Суэсте» в нарушение требований природоохранного законодательства.

Как сообщал УНИАН, 30 октября текущего года «Суэста» в сообщении, переданном в местные СМИ и прокуратуру, заявила, что после перерыва, связанного с участием в судебных процессах, возобновлены работы по добыче морского песка в акватории Севастополя, в том числе районе мыса Фиолент.

1 ноября прокуратура Севастополя по факту добычи песка судами компании «Суэста» возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239-2 УК Украины, то есть незаконного завладения поверхностным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тыс. грн или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать соответствующие должности на срок до 3 лет с конфискацией орудий и средств завладения.

Как сообщил в тот же день на пресс-конференции прокурор Севастополя Игорь Пилат, в ходе проверки установлено, что добыча песка проводилась группой компаний ООО «Суэста» с 19 февраля 2012 года на основании полученных разрешений со стороны различных контролирующих органов, в частности Государственной Азово-Чорноморской экологической инспекции. В ходе проверки установлено, что два судна, «Трофа» и «Печора», попеременно, практически круглосуточно добывали песок со дна моря в районе мыса Фиолент и мыса Виноградный.

Справка УНИАН. Основным видом деятельности Группы компаний «Суэста» является добыча и продажа морского строительного песка в Крыму, а также производство и реализация строительного бетона и растворов, изделий из бетона.

ООО «Суэста» входит в ЗАО «Южная инвестиционная компания». 27 декабря 2011 года фирма получила разрешение Государственной службы геологии и недр Украины на добычу полезных ископаемых - на использование недр, при условии соблюдения природоохранного законодательства, сроком на 10 лет. Размер определенного месторождения песка «Севастопольское-1» составляет 64 га водной глади, запасы песка здесь оцениваются в 2 млн тонн.

Мыс Фиолент с прилегающей акваторией, с 1969 года считается памятником природы местного значения. В годы независимости Украины был подтвержден статус природно-заповедной территории.