В Мексике запустили гидроэлектростанцию на турбинах украинского производства

В Мексике 6 ноября введена в эксплуатацию гидроэлектростанция «Ла Йеска», которая эксплуатирует две турбины производства харьковского предприятия «Турбоатом».

Как сообщает посольство Украины в Мексике, производство электроэнергии на ГЭС, которая расположена на реке Рио Гранде де Сантьяго (штат Наярит), обеспечат две турбины производства «Турбоатома», общей мощностью 750 МВт.

Комплекс монтажных работ гидросилового и гидромеханического оборудования на гидроэлектростанции выполнило украинское предприятие «Днепр - СпецГидроЭнергоМонтаж» (Киев).

Гидроэлектростанция является одной из самых высоких в мире, с насыпной плотиной высотой 208,5 метров. Производство электроэнергии на станции составит 3,48% от общего количество производимой в стране.

Строительство ГЭС длилось пять лет.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.