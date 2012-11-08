Медведев считает утилизационный сбор защитой рынка России от автохлама

Москва. Россия благодаря утилизационному сбору защищает свой рынок от автомобильного хлама.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на заседании правительства РФ.

«Установлены утилизационные сборы в отношении автомобильной техники. Это поможет нашему рынку защититься от всякого рода автомобильного хлама и создать современную систему утилизации, для того чтобы она не наносила ущерба окружающей среде и чтобы мы решали известные экологические задачи», - сказал Д.Медведев.

Он подчеркнул, что правительство РФ не «бросает» автопром и старается действовать в соответствии с правилами ВТО, но в то же время поддерживая национального производителя.

Д.Медведев сообщил, что автомобильная отрасль последовательно наращивает выпуск автомобилей и обеспечивает потребности внутреннего рынка.

«На сегодняшний день в автомобильной промышленности ситуация неплохая: объёмы производства автомобилей за девять месяцев текущего года составляют 1,6 млн штук. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот объём увеличился на 12%», - сказал российский премьер.

При этом он отметил, что рост наблюдается во всех секторах – в производстве легковых, грузовых автомобилей, автобусов и лёгких коммерческих автомобилей.

Д.Медведев отметил, что сегодня практически половина продаваемых автомобилей в РФ, а именно 49% – это иномарки, которые собираются на российской территории.

Напомним, 7 ноября в комментарии УНИАН министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что правительство планирует ввести утилизационный сбор на импортные автомобили путем принятия соответствующего закона, а не правительственного постановления, как планировалось ранее.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство подготовило проект постановления, которым действие утилизационного сбора, который сейчас распространяется лишь на автомобили, импортируемые из России, распространяется на импорт этой продукции из всех стран. При этом планировалось договориться с РФ о неприменении этого сбора в двусторонней торговле, путем установления национальных режимов. Однако, соответствующее межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, так и не было подписано, как планировалось, 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.

Справка УНИАН. С 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.