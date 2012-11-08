Россия направит на развитие судостроения 20 млрд. долл. до 2030 года

Москва. Россия в рамках программы «Развитие судостроения на 2013-2030 годы» намерена потратить на развитие отрасли 600 млрд руб. (около 20 млрд долл.).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на заседании правительства РФ.

«Реализация программы, которую мы будем рассматривать, направлена на восстановление позиций России в мировом кораблестроении. Объём финансирования программы составит более 600 млрд руб., в том числе из федерального бюджета – более 50% (330 млрд. руб.)», - сказал Д.Медведев.

По его словам, Россия традиционно имела мощное судостроение, однако в последнее время существенно сократилось количество заказов на строительство военных кораблей и коммерческих судов, что привело к весьма сложному положению дел на многих судостроительных заводах.

Д.Медведев подчеркнул, что корабли необходимо создавать «в цифре», так же, как в последние годы создаются самолеты.

Он сообщил, что правительство РФ будет способствовать тому, чтобы к 2030 году увеличить выпуск продукции гражданского назначения почти в 5 раз и создать или модернизировать более 100 тыс. высококвалифицированных рабочих мест.

«Доля военной техники на мировом рынке в качестве показателя должна превысить 15%, а гражданской – как минимум 2%. В настоящий момент нет даже половины процента», - сказал он.

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