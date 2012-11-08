Из состава Военно-морских сил Украины выведены шесть кораблей

Кабинет министров Украины утвердил решение министра обороны Украины Дмитрия Саламатина и командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Юрия Ильина о выводе из состава ВМС боевых кораблей и судов.

Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина.

Согласно распоряжению правительства, в связи с окончанием установленных сроков службы, потерей тактико-технических характеристик и нецелесообразностью восстановления из строя исключены шесть судов: ракетный корвет «Кременчуг», противолодочный корвет «Ужгород», базовый тральщик «Мариуполь», ракетный катер «Каховка», судно-мишень «СМ-15» и учебный корабль «Симферополь».

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Дмитрий Саламатин заявил, что военно-морской флот Украины вышел на фазу завершения ремонтных работ и приема кораблей от промышленности.

В частности, на заводе «Ленинская кузница» были заложены два бронированных артиллерийских катера «Гюрза-м» для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.