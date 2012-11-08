Министр обороны проверил ход строительства первого украинского корвета

Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин с Командующим Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Юрием Ильиным посетил Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ, Николаев), на котором идет строительство первого украинского корвета «Владимир Великий», сообщает пресс-служба ЧСЗ.

Согласно сообщению, первый украинский корвет «Владимир Великий» (проект 58250) был заложен в мае 2011 года на Черноморском судостроительном заводе. Разработчиком проекта выступило казенное предприятие "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" (г. Николаев).

Представители министерства обороны Украины ознакомились и с ходом проведения ремонта трех кораблей: «Кировоград», «Приднепровье», «Константин Ольшанский». В ходе визита делегацию Минобороны сопровождал генеральный директор Черноморского судостроительного завода Валерий Калашников и ведущие специалисты предприятия.

Как ранее сообщал УНИАН, на Черноморском судостроительном заводе пообещали до конца года закончить ремонт четырех кораблей Военно-морских сил Украины.

Справка УНИАН. ПАО «ЧСЗ» - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. Для строительства судов и кораблей водоизмещением до 105000 тонн завод располагает двумя наклонными стапелями "0" и "1". Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9000 тонн. Производственные участки и поточная линия строительства судов размещены в едином крытом здании длиной около 400 м. ПАО «ЧСЗ» входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (Украина).

Smart Maritime Group (SMG) – крупнейший судостроительный холдинг Украины. Основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами Смарт-Холдинга. SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

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