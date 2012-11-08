Никосия. Украина и Кипр создадут межправительственную комиссию по вопросам экономического, научно-технического и промышленного сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Республики Кипр Димитрисом Христофиасом в Никосии.

Он подчеркнул, что страны должны активно развивать двусторонние контакты.

По убеждению В.Януковича, контакты на высшем уровне будут придавать новую динамику двусторонним отношениям. В частности он уделил большое значение прошлогоднему визиту Президента Кипра в Украину, который позволил достичь многих договоренностей, воплощенных сегодня в подписании ряда двусторонних соглашений.

«Сегодня мы ставим амбициозную задачу конвертировать двусторонние контакты в конкретные проекты», - сказал Президент Украины.

В свою очередь, Д.Христофиас также выразил уверенность в необходимости развития двусторонних контактов и в необходимости совершенствования договорно-правовой базы между двумя странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Кипр аннулируют "оффшорные льготы" - подписана Конвенция