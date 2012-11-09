Эксперты считают маловероятной продажу «АрселорМиттал Кривой Рог»

Эксперты инвестиционных компаний прокомментировали УНИАН возможность продажи предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» Лакшми Митталом, владельцем крупнейшей металлургической компании в мире «АрселорМиттал».

«Полагаю, что в списке активов ArcelorMittal, которые могут быть проданы, «Криворожсталь» стоит на одном из последних мест», - сказал аналитик компании Concorde Capital Роман Тополюк.

По мнению старшего аналитика компании Phoenix Capital Евгений Тимошенко, Лакшми Миттал – достаточно сильный игрок, чтобы так просто расстаться с предприятием. «Во-первых, он уже пережил кризис 2008-2010 годов, и его запас прочности весьма велик для того, чтобы справляться с новыми трудностями... Во-вторых, «Криворожсталь» принадлежит к ключевым активам группы, представляет базовое направление бизнеса, потому не стоит проводить аналогии с недавними продажами в России или, скажем, Франции».

По мнению эксперта, подтверждением его тезиса является развитие предприятия, которое наблюдается несмотря на проблемы с возвратом НДС, а также отсутствие собственной руды для комбината в Украине и определенные трудности, связанные с ее импортом. «Не так давно Лакшми Миттал даже пытался купить часть акций Ferrexpo у Константина Жеваго. Одним словом, ситуация сейчас не настолько критичная для индийского бизнесмена, чтобы избавляться от важного актива по явно заниженной цене…”, - считает Е.Тимошенко.

«Это готовый бизнес с высокой степенью вертикальной интеграции и с перспективами увеличения добычи железорудного сырья. Он может служить опорой для других активов компании в Восточной и Центральной Европе», - комментирует Р.Тополюк.

По его мнению, возможность осуществления сделки также зависит от потенциальной предложенной цены покупателями. «Но вряд ли в нынешних условиях кто-то будет сильно переплачивать за производственные активы, высокая загрузка которых в течение длительного срока не просматривается на среднесрочный период», - считает эксперт.

Напомним, в СМИ появилась информация о планах корпорации «АрселорМиттал» избавится от своего завода Florange в Лотарингии. Такой шаг объясняется финансовыми проблемами корпорации, долг которой превысил 22 млрд долл. Также отмечается факт продажи многих активов «АрселорМиттал» в последнее время. В связи с этим украинских в средствах массовой информации появились предположения о продаже материнской компанией завода «АрселорМиттал Кривой Рог».

Справка УНИАН. В 2004 году бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, создав Инвестиционно-металлургический союз (ИМС), купили на приватизационном конкурсе 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» за 4260 млн гривень (около 800 млн долл.).

Однако, в начале 2005 года прокуратура объявила о необходимости пересмотра условий антиконкурентной приватизации «Криворожстали», после чего прошел ряд судебных разбирательств в разных инстанциях и Верховный суд в итоге отменил результаты конкурса.

В ходе повторного приватизационного конкурса в октябре 2005 года комбинат за 24,2 млрд гривень (4,8 млрд долл.) приобрела известная металлургическая компания Mittal Steel, после чего меткомбинат был переименован в «MittalSteel Кривой Рог», а затем в «ArcelorMittal Кривой Рог».

И Виктор Пинчук и Ринат Ахметов после реприватизации заявили о намерении оспорить в международных судах решения украинских судов.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (так с 2006 года называется ОАО "Криворожсталь") является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. Чистая прибыль ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2011 года увеличилась относительно 2010 года на 77% - до 2,1 млрд грн.

Компания ArcelorMittal основана в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. После слияния производственные мощности компании составили 120 млн тонн в год.