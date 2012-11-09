Украинские вертолеты имеют шансы выйти на внешний рынок - Азаров

Вертолеты украинского производства имеют шансы выйти на внешний рынок, считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«У наших вертолетов есть большие шансы выйти на внешний рынок. Об этом говорят и цена, и качество, и технические характеристики. Большая потребность у нас есть и внутри страны. Поэтому мы будем поддерживать развитие наших производств в этой области», - отметил премьер.

Как сообщал ранее УНИАН, новую отрасль - вертолетостроение - планируется создать в Украине в течение ближайших 5 лет. Об этом заявил 7 ноября заместитель гендиректора ПАО «Мотор Сич» Владимир Семенов.

В скором времени предприятие приступит к разработке украинского санитарного вертолета взлетной массой 6-7 тонн.

6 ноября были презентованы модернизированные вертолеты Ми-8МСБ и Ми-2МСБ на государственном предприятии «Завод 410 гражданской авиации». В ходе презентации Н.Азаров заявил, что ресурса этих вертолетов хватит Украине, по меньшей мере, на 15 лет, а затем отечественные конструкторы смогут разработать новые вертолеты, которые заменят существующие.