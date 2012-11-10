«Метинвест» 12 ноября останавливает аглофабрику "Азовстали" из-за усиления смога и запаха

«Метинвест» принял решение остановить аглофабрику металлургического комбината «Азовсталь»(г.Мариуполь) в связи с массовыми жалобами жителей Мариуполя на присутствие смога в дни неблагоприятных метеорологических условий в городе.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении холдинга.

«По оценке наших специалистов, вероятной причиной усиления смога и запаха в последнее время стала интенсивная утилизация на аглофабрике МК “Азовсталь” вторичных материалов из шламонакопителя меткомбината», - сообщает пресс-служба холдинга.

Аглофабрику «Азовстали» остановят 12 ноября сроком на 1 месяц для проведения детальной диагностики очистных систем и устранения возможных дефектов. Согласно сообщению, в дальнейшем использование вторичных материалов с органическими примесями будет сведено к минимуму.

Как сообщает пресс-служба, несмотря на глубокий кризис в металлургической отрасли, группа "Метинвест", как социально ответственная компания, продолжает выполнять взятые на себя обязательства и последовательно реализует программу масштабной модернизации устаревших производственных фондов Азовстали, ММК им. Ильича и других предприятий группы.

Согласно информации в пресс-релизе, общие убытки двух крупнейших заводов группы «Метинвест», завода «Азовсталь» и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича за 2009-2011 составили более 10 млрд грн. Такие сверхубытки были покрыты за счет собственных средств инвесторов «Метинвеста».

«Из наших сверхубытков мы продолжаем финансировать реконструкцию такого масштаба, которую до нас никто не проводил в течение последних 50 лет. Поэтому мы призываем общественных активистов при отстаивании своих прав в равной степени учитывать все факты, говорить правду и вести честный диалог», - констатирует пресс-служба предприятия.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).