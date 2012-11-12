«АрселорМиттал Кривой Рог» за 10 месяцев нарастил выпуск проката на 14%

Один из крупнейших горно-металлургических комбинатов Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» за январь-октябрь 10 месяцев 2012 года увеличил производство металлопроката на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. - до 4,61 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно предоставленной информации, производство чугуна за указанный период увеличилось на 17,3% - до 4,638 млн тонн, стали – на 14,7%, до 5,3 млн тонн.

Компания также сообщает об увеличении производства металлопроката в октябре т.г. по сравнению с октябрем прошлого года до 477,8 тыс. тонн с 422,7 тыс. тонн, стали – до 539,7 тыс. тонн с 527,9 тыс. тонн, чугуна — до 464,9 тыс. тонн с 451,5 тыс. тонн.

«В октябре производство проката в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» было немного выше уровня, установленного бизнес-планом, и на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - цитирует пресс-релиз главу администрации компании Парамжита Калона.

П.Калон также отметил, что уровень производства на всех участках был одним из лучших в этом году.

Как ранее сообщал УНИАН, по оперативным данным источника на рынке, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 10 месяцев 2012 года произвело 4,518 млн тонн металлопроката, что на 11,7% больше, чем за 10 месяцев 2011 года. По его информации, выплавка стали на АМКР за январь-октябрь т.г. составила 5,309 млн тонн, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2011 года, а выплавка чугуна выросла на 17,3% - до 4,638 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

По итогам 2011 года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» произвело 4 млн 937 тыс. тонн металлопроката, что на 470 тыс. тонн (на 8,6%) меньше, чем за 2010 год. Выплавка стали составила 5 млн 702 тыс. тонн, что на 431 тыс. тонн (на 7%) меньше, чем за 2010 год. Выплавка чугуна на меткомбинате в 2011 году сократилась на 426 тыс. тонн (на 8%) и составила 4 млн 893 тыс. тонн.

Чистая прибыль ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2011 года увеличилась относительно 2010 года на 77% - до 2,1 млрд грн.