Ferrexpo за 9 месяцев инвестировала в Украину более 2,6 млрд грн

Горно-рудная компания Ferrexpo plc, владеющая активами в Украине, за 9 месяцев 2012 года инвестировала более 320 млн. долларов США (свыше 2,6 млрд. грн) с НДС в развитие Полтавского и Еристовского ГОКов, а также других украинских предприятий, входящих в группу, сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно инвестиционной программе компании на 2012 год, группа Ferrexpo за январь-сентябрь инвестировала в капитальное строительство и техническое перевооружение Полтавского ГОКа более 185 млн долл. (свыше 1,5 млрд грн) с НДС, в развитие Еристовского ГОКа – более 110 млн долл. (свыше 897,6 млн грн) с НДС, в другие украинские предприятия – более 30 млн долл. (свыше 248,9 млн грн) с НДС.

«С апреля этого года группа не получила возмещения НДС ни от текущей операционной, ни от инвестиционной деятельности в Украине. Кроме того, компании ни разу не возместили НДС по деятельности, связанной с разработкой Еристовского месторождения, работа над которым началась в 2009 году. Это отрицательно влияет на инвестиционный климат страны в целом и вызывает нежелание инвесторов, акционеров и кредиторов предоставлять денежные средства для инвестиций в Украину», - цитирует пресс-служба финансового директора Ferrexpo plc Криса Мо.

По его словам, на 30 сентября т.г. задолженность по возврату НДС компании составила 281 млн долл. по сравнению с 231 млн долл. на 30 июня 2012 года.

Также Крис Мо отметил, что несвоевременные выплаты НДС приводят к увеличению оборотного капитала и стоимости капитальных затрат, которые приходится компенсировать из операционных денежных средств и заемных средств. «Это, в свою очередь, приводит к сокращению свободных ресурсов для будущих инвестиций и развития. Несвоевременная выплата НДС – серьезная проблема, которая увеличивает стоимость привлечения нового капитала как для правительства, так и для компаний, работающих в Украине, а также сдерживает новые инвестиции», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Ferrexpo по итогам ІІІ квартала 2012 года увеличила объемы продаж на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 2 млн 472 тыс. тонн железорудных окатышей.

Ferrexpo plc по итогам января-сентября увеличила производство окатышей из собственного сырья до 6,934 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года. По итогам ІІІ квартала текущего года компания увеличила объемы продаж на 1,2% по сравнению с июлем-сентябрем 2011 года - до 2 млн 472 тыс. тонн железорудных окатышей.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль к предыдущему году на 35% - до 574,9 млн долларов.