«Метинвест» опровергает заявления экологов о нежелании модернизировать комбинаты в Мариуполе

Собственник Группы СКМ Р.Ахметов

Крупнейшая в Украине горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» называет "спекулятивными" заявления экологов о нежелании Группы Метинвест инвестировать в модернизацию металлургических предприятий г.Мариуполя. Об этом говорится в заявлении Группы, размещенном на официальном сайте.

В заявлении указывается, что специалисты "Метинвеста" провели расследование и установили, что вероятной причиной усиления смога и запаха в последнее время стала интенсивная утилизация на аглофабрике МК "Азовсталь" вторичных материалов из шламонакопителя меткомбината, осушаемого в рамках утвержденной экологической программы по охране Азовского моря. Эти вторичные материалы характеризуются повышенным содержанием органических соединений, в частности, торфа.

По итогам расследования, руководство "Метинвеста" приняло решение остановить аглофабрику Азовстали с 12 ноября сроком на 1 месяц для проведения детальной диагностики очистных систем и устранения возможных дефектов. В дальнейшем использование вторичных материалов с органическими примесями будет сведено к минимуму. Кроме этого принято решение об ускорении реализации программы модернизации и постепенного перевода объемов производства на аглофабрику ММК им. Ильича для окончательного вывода из строя аглофабрики Азовстали до конца 2016 года.

"Метинвест" также называет "спекулятивными" и "вводящими в заблуждение общественность" заявления организаторов экологического движения в Мариуполе о якобы сверхприбылях металлургов. По информации акционера, общий убыток «Азовстали» и ММК им. Ильича за период с 2009 года по октябрь 2012 года составил более 10 млрд грн. и был покрыт за счет собственных средств акционеров «Метинвеста».

Как сообщалось, 4 ноября с.г. в Мариуполе состоялся массовый экологический митинг «Стоп, смог!», в котором приняло участие по разным оценкам от двух до нескольких тысяч человек. Горожане протестовали против значительно ухудшившейся с середины 2011 г. экологической ситуации в городе. Горожане связывают удушливый смог с резким химическим запахом, который в некоторые дни накрывает весь город, с работой меткомбинатов "Азовсталь" и ММК им.Ильича). Организаторы подчеркивали, что их целью является не закрыть заводы, а добиться соответствия их работы экологическим стандартам и законам Украины. Участники митинга требовали от собственников меткомбинатов города установить или модернизировать очистные сооружения на предприятиях и обеспечить их полноценное функционирование.

Уже на текущей неделе «Метинвест» принял решение остановить аглофабрику меткомбината «Азовсталь» (г. Мариуполь).

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).