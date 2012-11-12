Налоговая к февралю проанализирует отраслевые льготы

Государственная налоговая служба намерена к февралю 2013 года завершить анализ предоставления налоговых льгот отдельным предприятиям и целым отраслям промышленности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава ГНС Александр Клименко на пресс-конференции.

«Мы анализируем все льготы по всем направлениям. Детально рассматриваем ситуацию с предприятиями. Объем работы очень большой, ответственность весьма велика. Все решения должны быть крайне взвешенными. Хорошо, если завершим анализ в декабре, но, может быть, завершим и к февралю 2013 года», - сказал А.Клименко.

Он подчеркнул, что Госналогслужба – не единственная участница процесса, и потому необходимо время. «Как только мы проанализируем ситуацию, сразу же предоставим правительству свое видение необходимых изменений», - сказал глава Госналогслужбы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал поручение проанализировать эффективность налоговых льгот как стимула развития отраслей и реального сектора экономики. Вместе с тем, по оценкам Минфина, за счет действия налоговых льгот и преференций национальные производители в 2012 году получат дополнительную прибыль около 62 млрд грн, в 2013 году этот показатель достигнет 70 млрд грн.