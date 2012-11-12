Лукашенко допускает продажу миноритарного пакета акций «Беларуськалия» за 36 млрд долл.

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко допускает продажу пакета акций (от 10 до 20%) крупнейшего на территории СНГ производителя и поставщика калийных минеральных удобрений – предприятия «Беларуськалий» за 36 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил, встречаясь в понедельник, 12 ноября, со студентами и преподавателями факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета.

Президент Беларуси также считает, что цена «Беларуськалия» может существенно вырасти после восстановления от кризиса мирового рынка.

«Цена определена. Сегодня все западники говорят: Лукашенко правильно посчитал. Предлагали за 15 млрд долл. компанию приватизировать, а я сказал – 32 млрд. Сегодня уже говорят: рынок восстановится, можно и за 36 млрд долл. Если кто-то за эти деньги готов купить 10-15%, 20%, но не контрольный пакет акций на сегодняшний день, пожалуйста, мы можем продать. За контрольный пакет – мы серьезно поторгуемся», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.Лукашенко считает, что государству должны заплатить нормальные деньги.

«Это же не мое, что я за 15 млрд долл. продал, 5 млрд долл. в карман положил или с кем-то разделил, это неприемлемо для нас», - отметил Президент Беларуси.

Как сообщалось ранее, 16 октября на пресс-конференции для российских региональных СМИ в Минске А.Лукашенко заявил, что ему предлагали продать «Беларуськалий» за 10 млрд долл.за взятку в 5 млрд долл.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире и самый крупный на территории СНГ производитель и поставщик калийных минеральных удобрений.

Функционируя на базе Старобинского месторождения калийных солей, ОАО «Беларуськалий» включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения, в которых занято около 20 тыс. человек. С мая 2009 года введен в эксплуатацию Краснослободский рудник.

ОАО «Беларуськалий» - мощное, эффективное предприятие, приносит стране около 3 млрд долл. доходов в валюте. Как сказал глава белорусского государства, в течение пяти лет ожидается, что стоимость калийных удобрений вырастет до 1 тыс. долларов за тонну, против сегодняшней стоимости в 500-600 долларов.