Украина договорилась о продлении действия квот на беспошлинные поставки труб в РФ

Украина договорилась с Россией о продлении действия квот на беспошлинные поставки труб в Российскую Федерацию в размере 300 тысяч тонн в рамках соглашения о поставках труб, срок которого заканчивается в 2015 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с министром экономического развития России Андрея Белоусова 12 ноября.

"Стороны достигли договоренности относительно подходов к продлению действия Соглашения о поставках трубной продукции на 2013 год на рынок Российской Федерации, а также приняли решение об усовершенствовании механизма поставок трубной продукции в рамках Соглашения на будущий период", - говорится в тексте сообщения.

Как уточнили в пресс-службе, договоренность касается продления на 2013 год размеров квот, предусмотренных соглашением на 2012 год, - 300 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран - участниц ТС. В рамках этого соглашения квота поставок в адрес РФ на 2011 год составляла 300 тысяч тонн. В декабре 2011 года стороны подписали дополнение к соглашению, в соответствии с которым украинские предприятия в первом полугодии текущего года могли беспошлинно поставить в страны Таможенного союза суммарно 264 тыс. тонн труб, в том числе в РФ - 150 тыс. тонн, в Беларусь - 72 тыс. тонн, Казахстан - 42 тыс. тонн.

Общая квота по РФ в 2012 году была сохранена на уровне 2011 года - 300 тысяч тонн. Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.