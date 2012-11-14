Объем выбросов парниковых газов достиг рекордного уровня за всю историю измерений
Объемы выбросов парниковых газов достигли рекордного уровня.
Институт возобновляемой энергии в Германии опубликовал свою оценку уровня выбросов в атмосферу парниковых газов, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Эксперты считают, что в прошлом году объемы выбросов CO2 увеличились на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и достигли рекордной отметки за всю историю измерений.
Более четверти всех выбросов приходятся на Китай, где их уровень вдвое выше, чем в США. По оценке немецкого института, в трех странах, входящих в десятку самых злостных загрязнителей окружающей среды, - США, России и Германии - отмечено сокращение выбросов.
Глобальные выбросы парниковых газов сейчас вдвое превышают уровень 1990 года.
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