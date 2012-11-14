В Ан-148 российского оборудования больше, чем в самолете «Суперджет» - Кива

В украинско-российском самолете Ан-148 больше материалов и оборудование российского производства, чем у российского самолета «Суперджет».

Об этом сказал председатель правления ГАК «Антонов», президент - генконструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива в интервью «Урядовому кур’єру» от 14 ноября.

«Хотя Ан-148 - наша разработка, а «Суперджет» - российская, Ан-148 производят на территории РФ, поэтому это его тоже касается (протекционистские меры со стороны властей РФ - УНИАН). К тому же, если объективно, то российских материалов и оборудования в Ан-148 больше, чем в «Суперджете», 90% которого составляет импорт», - сказал Д.Кива.

Комментируя заявления России по поводу отказа от дублирующих проектов, которыми в известной степени является Ан-148 и «Суперджет», или Ан-70 и Ил-476, он отметил: «Конечно, существует определенное противостояние с российской стороны, но там есть и те, кто разбирается в авиатехнике и выступает за прагматичный подход».

«В действительности они разные. В отличие от Ан-148, «Суперджет» никогда не сядет на грунтовом аэродроме, в частности в Сибири. К тому же, ресурс «Суперджета» значительно меньше, чем у нас. Недаром авиакомпания «Ангара» купила Ан-148, хотя им настойчиво предлагали «Суперджеты», - сказал Д.Кива.

Он отметил, что аналогичная история с Ан-70 и Ил-476.

«Ан-70 может перевезти 98% номенклатуры грузов - оружия и военной техники, тогда как Ил-476 - всего 70%. Второй важный показатель - возможность посадки Ан-70 на короткие грунтовые площадки длиной 600-800 метров. Кроме того, важный и показатель затраты топлива в час. В Ан-70 он составляет 4400 кг, а в Ил-476 - почти вдвое больше. В Ил-476 несколько больше скорость, но в Ан-70 она приближена к реактивной (750-800 км/час)», - сказал он.

Д.Кива подчеркнул, что Украина идет на кооперацию с восточными соседями по программам Ан-148, Ан-140, Ан-70, Ан-124, поскольку это общемировая тенденция в условиях конкуренции. Кроме того, Россия является чрезвычайно большим рынком.

«Сегодня никто не покупает самолет, если сам не принимает участия в его производстве. Именно поэтому «Боинг» и «Эирбас» производят часть самолетов, а то и полностью в Китае. Это выгодно, потому что азиатский рынок большой. Или Польша делает двери для боингов столько, сколько страна закупает для себя самолетов», - сказал Д.Кива.

Он рассказал, что при строительстве одного Ан-148, для которого, по условиям кооперации, в Украине изготовляют крылья, оперение, свыше 100 других агрегатов, включая двигатель, в нашу страну возвращаются приблизительно 10-15 млн. дол.

«Это выгодно. Именно поэтому наши президенты во время переговоров в Крыму в этом году приняли решение о создании совместных интеграционных предприятий по направлениям - Ан-148, Ан-140, Ан-70, Ан-124, и тому подобное», - отметил он и добавил, что, кроме России, Украина работает в кооперации с 15 странами мира.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/час. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету осуществлять взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможной посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК имени Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

В настоящее время в авиапарке РФ 10 самолетов Ан-148. Шесть самолетов эксплуатирует авиакомпания «Россия» и по два самолета - авиакомпанию «Полет» и «Ангара».

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Прямые конкуренты Superjet 100 - самолеты Embraer серии E-Jet, Bombardier CRJ серии, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту -334, Mitsubishi Regional Jet.

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