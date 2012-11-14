В декабре производство стали и проката в Украине будет ниже, чем в декабре 2011

В декабре т.г. украинские метпредприятия планируют увеличить производство стали и металлопроката по сравнению с фактическим производством за октябрь. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Производство металлопроката в декабре (против октября), как ожидается, вырастет на 3% – до 2,370 млн тонн; стали - на 6% (до 2,650 млн тонн). Объемы производства чугуна запланированы на уровне октября – 2,4 млн тонн.

Однако, показатели производства основных видов метпродукции в декабре с.г. все-таки будут ниже, чем в декабре 2011 года. Тогда метпредприятия произвели: проката - 2,55 млн тонн, стали - 2,759 млн тонн. Производство чугуна в декабре 2011 г. составило 2,374 млн тонн и в декабре с.г. этот показатель несколько вырастет.

Для обеспечения заявленных объемов производства в ноябре 2012 г. металлургам потребуется 615 тыс. тонн аглоруды, 1,610 млн тонн концентрата, 360 тыс. тонн агломерата, 785 тыс. тонн окатышей, 980 тыс. тонн известняков, 1,23 млн тонн металлургического кокса, 450 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью. По импорту метпредприятия планируют завезти 90 тыс тонн аглоруды, 200 тыс. тонн концентратов и 10 тыс. тонн окатышей.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на декабрь обеспечивается полностью. Поставки украинских углей в декабре составят около 1,25 млн тонн. Также необходимо импортировать еще 680 тыс. тонн углей для коксования.

В октябре 2012 года металлургическая отрасль Украины произвела 2,3 млн тонн проката, 2,5 млн тонн стали и 2,4 млн тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, за январь-октябрь 2012 года метпредприятия сократили производство чугуна относительно аналогичного периода 2011 года на 1% - до 23,740 млн тонн, стали — на 7% - до 27,143 млн тонн, металлопроката — на 8% - до 24,256 млн тонн.

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