Доналоговый убыток метпредприятий за 9 месяцев в полтора раза превысил показатель кризисного 2009 года

Отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургических предприятий Украины за 9 месяцев 2012 года составил 10,964 млрд грн, что в 11 раз больше показателя за 9 месяцев 2011 года (1 млрд грн).

Об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий Харахулах.

По его словам, отрицательная рентабельность металлургов в этот период составила «минус» 7,9%, в то время как в январе-сентябре 2011 г. - «минус» 1,1%.

В.Харахулах уточнил, что по итогам 9 месяцев т. г. из всех предприятий объединения минимальную прибыль до налогообложения получили только Донецкий металлургический завод и завод «Электросталь» (Курахово). Все остальные предприятия получили убытки.

«Даже в кризисный 2009 год, за 9 месяцев доналоговый убыток отрасли был существенно лучше результата нынешнего года. Тогда он составлял 6,7 млрд грн», - подчеркнул В.Харахулах.

По данным «Металлургпрома», чистый доход металлургических предприятий за 9 месяцев 2012 г. сократился по сравнению с 9 месяцами 2011 г. на 15,4%, или на 21,52 млрд грн - до 118,152 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2011 г. отрицательный финрезультат до налогообложения металлургической отрасли Украины увеличился на 21,6% по сравнению с 2010 годом - до 4,603 млрд грн, чистый убыток вырос на 58,5% - до 6,5 млрд грн.

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