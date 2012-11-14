Экологи считают недопустимым выход Украины из Киотского протокола

Эксперты Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) считают, что Украина ни в коей мере не должна ставить под сомнение свое участие в Киотском протоколе.

Об этом экологи заявили на пресс-конференции в УНИАН, комментируя поручение Кабмина Министерству экономического развития и торговли Украины (от 27 сентября 2012 года) оценить целесообразность дальнейшего участия Украины во втором периоде Киотского протокола.

«Нам стало известно, что в ответ на запрос Госагентства экоинвестиций, Кабмин поручил Минэкономике оценить целесообразность участия во втором периоде Киотского протокола», - сказала координатор климатической программы НЭЦУ Мария Сторчило.

Также М.Сторчило пояснила, что в запросе Госагентства экоинвестиций утверждалось, что без переноса квот на выбросы, Украина не сможет выполнить заявленных международных обязательств.

«Можно предположить, что в Госагентстве экоинвестиций просто планируют продать этот излишек другим странам», - продолжила М.Сторчило.

Эксперты НЭЦУ уверены, что правительство Украины не сможет заработать на продаже выбросов.

По их мнению, на выбросы в данный момент нет спроса, поэтому за первый период Киотского протокола Украина продала всего 1,8% от общего количества своих квот, и цены на них продолжают падать.

«Украинские чиновники привыкли смотреть на Киотский протокол, как на чисто экономический договор, с которого необходимо иметь выгоду», - отметила М.Сторчило.

Эксперты НЭЦУ обращают внимание на то, что Украина в любом случае будет вынуждена изменить структуру экономики и уменьшить использование ископаемого топлива.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство экологических инвестиций Украины согласовало с Японией использование 3,813 млрд грн грн зеленых инвестиций на реализацию ряда проектов в Украине.

По словам министра экологии и природных ресурсов Э.Ставицкого, эти средства будут использованы для реализации более 500 проектов в разных регионах Украины. Среди них проекты, касающиеся капитального ремонта социальных объектов (объекты определяли японцы), один из проектов предусматривает реконструкцию шахты в Луганской области. Также есть проект по реконструкции и развитию МДЦ «Артек» (на сумму 194 млн грн).

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