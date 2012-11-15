Пакистан заинтересовался украинским танком «Оплот»

Иностранные военные проявляют интерес к новейшим украинским танкам «Оплот», серийный выпуск которых осуществляется на государственном предприятии «Завод им. Малышева» в Харькове.

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН генеральный директор завода Николай Белов, комментируя результаты Международной военной выставки «IDEAS Pakistan 2012», которая с 7 по 11 ноября проходила в городе Карачи в Пакистане.

По его словам, экспозицию Украины, которая была представлена госкомпанией «Укрспецэкспорт», посетили более 300 официальных делегаций и гостей выставки.

Одним из экспонатов, который вызвал «значительный интерес» представителей Вооруженных сил Пакистана, сказал Н.Белов, стала модель танка «Оплот»: «Специалистов интересовали, в частности, новая система управления огнем и усиленная защита машины».

«Таким образом, благодаря новейшим разработкам украинских военных конструкторов танк «Оплот» сегодня получает признание специалистов, машина имеет высокие современные технические характеристики и ее считают одной из лучших среди мировых аналогов», - сказал руководитель оборонного предприятия.

«Это подтвердила не только «IDEAS Pakistan 2012», - сказал он, - но и одна из самых авторитетных международных выставок вооружений – IDEX-2011 в Абу-Даби, где танк «Оплот» был представлен в натуральном виде».

Характеризуя систему защиты танка «Оплот», Н.Белов отметил, в частности, такие ее составляющие, как «вмонтированная динамическая защита «Дуплет» от снарядов тандемного действия».

Что касается комплекса управления огнем, то эта система, по словам руководителя завода, «имеет два тепловизора – один у командира танка, второй – у наводчика, что позволяет эффективно вести ночные боевые действия». «Кроме того, - отметил Н.Белов, - командир имеет панорамный прицел с обзором на 360 градусов».

Гендиректор также отметил, что «высокая мобильность этой модели танка достигается благодаря современной силовой установке, в которую входит двигатель 6ТД-2Е мощностью 1200 конских сил производства завода им. Малышева».

Подытоживая результаты выставки, Н.Белов отметил, что «интерес иностранных военных к танку «Оплот» не является случайным». «Пакистан является давним стратегическим партнером Украины в военной сфере», - отметил специалист и выразил убеждение, что «партнерское сотрудничество с этой страной в области бронетехники продолжится и в дальнейшем».

Справка УНИАН. Госпредприятие «Завод им. Малышева» (Харьков) – главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским КБ по машиностроению им. Морозова и Харьковским КБ по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Продукция завода им. Малышева: тяжелая бронетехника (танки «Оплот», «Булат», модернизация танков-64, Т-72, Т-54/55/62); легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.

Танк «Оплот» разработан ХКБМ им. Морозова. Серийный выпуск машины осуществляет ГП «Завод им. Малышева». Сегодня предприятие работает над реализацией контракта на поставку партии БМ «Оплот» в Таиланд. В 1996-1999 гг. завод по контракту поставил Пакистану 320 танков Т-80УД на сумму свыше 500 млн. дол.

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