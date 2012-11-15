«Интерпайп» полностью отказался от мартеновских печей

Трубно-колесная компания «Интерпайп», подконтрольная EastOne Group, вывела из эксплуатации последнюю действующую мартеновскую печь на «Интерпайп Нижнеднепровском трубопрокатном заводе». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Отказ от мартена стал возможен благодаря запуску компанией «Интерпайп» нового электросталеплавильного комплекса. «Интерпайп Сталь», призванный заменить мартен и обеспечить компанию стальной заготовкой для труб и колес, соответствует самым строгим стандартам в области экологии и энергосбережения», - сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению компании, выведение из эксплуатации мартеновских печей окажет положительное влияние на экологическую ситуацию в Днепропетровске, где расположено предприятие. Компания оценила, что отказ от мартеновских печей сократит выбросы в атмосферу в городе в 2,5 раза. Также новая технология сократит энергозатраты в 2,2 раза, в частности, экономия газа составит около 60 млн кубометров в год. С экономической точки зрения отказ от мартеновского производства уже дал свой результат - в сентябре 2012 года месячный объем выплавки на новом электросталеплавильном заводе превысил аналогичный среднемесячный показатель мартеновского цеха в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2012 компания "Интерпайп" (г. Днепропетровск) ввела в промышленную эксплуатацию современный электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" ("Днепросталь") стоимостью 700 млн долл. с годовой мощностью 1,32 млн тонн.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - международная вертикально-интегрированная трубно-колесная Компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2011 году на предприятиях компании произведено около 1,1 млн тонн трубной и колесной продукции.

«Интерпайп Сталь» является ключевым проектом для «Интерпайп», призванным обеспечить трубное и колесное производство собственной стальной заготовкой. После выхода завода на проектную мощность в 2014 г. самообеспеченность заготовкой производства бесшовных труб «Интерпайп» составит 90%. Также запуск нового электросталеплавильного комплекса позволит компании отказаться от устаревшего мартеновского способа производства стали.