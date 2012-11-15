ЕЭК выступает за снятие барьеров в торговле автомобилями между Украиной и ТС

Москва. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выступает за снятие барьеров при торговле автомобилями между Украиной и Таможенным союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

«Утилизационный сбор – это вопрос двухсторонний, украинско-российский, и не входит в прямую нашу компетенцию. Наша позиция остается неизменной. Мы считаем, что торговля автомобилями между Украиной и странами Таможенного союза должна проходить при минимальных барьерах, а желательно вообще без них», – сказал А.Слепнев.

Он подчеркнул, что создано единое торговое пространство в рамках ЗСТ СНГ, и это общая ценность, которая позволяет обеспечить общее пространство для развития промышленности ТС и Украины.

«Мы со своей стороны прилагаем все усилия, которые находятся в наших руках, для того, чтобы подталкивать достижения договоренностей, которые, надеюсь, в ближайшее время будут достигнуты», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины и Министерство экономического развития Российской Федерации готовят временное соглашение сроком на полгода о неприменении утилизационного сбора при двусторонней торговле автомобилями.

Ранее Украина и Россия планировали договориться о неприменении утилизационного сбора в двусторонней торговле путем установления национальных режимов. Однако соответствующее межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, так и не было подписано, как планировалось, 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.

Напомним, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

Также А.Слепнев сообщил, что результаты расследования Евразийской экономической комиссии по украинскому фарфору будут известны не ранее, чем через полгода.

«Что касается фарфоровой продукции, то мы действуем согласно процедуре, и сейчас получили заявление от отрасли и по этому поводу начали расследование. Пока рано говорить даже о каких-то предварительных итогах. Думаю, они появятся не раньше, чем через полгода», - сказал А.Слепнев.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко заявил, что Евразийская экономическая комиссия начинает расследование против украинского фарфора и посуды.

Напомним, что 3 сентября 2012 г. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии начал специальное защитное расследование в отношении столовой и кухонной фарфоровой посуды. Решение о начале расследования принято на основании результатов рассмотрения заявления, поданного ООО «ДО «Промыслы Вербилок», поддержанного ЗАО «Фарфор Вербилок», ОАО «Императорский фарфоровый завод», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ПК «Дулевский фарфоровый завод».

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.