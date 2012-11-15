Глава “Мотор-Сичи” Богуслаев назначен генконструктором создания вертолетной техники

Кабинет министров Украины назначил главу совета директоров ведущего машиностроительного предприятия Украины “Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева генеральным конструктором по созданию и модернизации вертолетной техники Украины.

Соответствующее распоряжение №906-р от 14 ноября 2012 г. опубликовано на сайте Кабмина.

Как ранее сообщал УНИАН, «Мотор Сич» попытается создать в течение ближайших 5 лет новую отрасль – вертолетостроение. Руководство предприятия заявило о начале разработки санитарного вертолета взлетной массой 6-7 тонн. В сентябре "Мотор Сич" озвучила планы по созданию легкого ударного вертолета для ВСУ – МСБ-2МО.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

73,2856% акций ПАО «Мотор Сич» принадлежат ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.

В.Богуслаев руководил предприятием “Мотор Сич” с 1991 года.

Читайте также: Азаров считает, что ресурса вертолетного парка хватит на 15 лет