Гослекслужба просит иностранные фармкомпании не игнорировать закон

Государственная служба Украины по лекарственным средствам просит членов Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPМ) в Украине не игнорировать требования действующего законодательства и нормативно-правовой базы относительно предоставления объективной информации об условиях производства лекарственных средств с целью подтверждения соответствия или выдачи сертификата соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении Гослекслужбы к иностранным фармацевтическим производителям.

В документе отмечается, что на сегодняшний день лишь одна компания из 15 членов AIPМ предоставила заявление в подтверждение соответствия/выдачи сертификата соответствия требованиям надлежащей производственной практики на всю номенклатуру лекарственных средств.

Гослекслужба Украины также выражает благодарность фармацевтическим компаниям - членам Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты и Ассоциации индийских фармацевтических производителей (ІРМА), которые в сжатые сроки предоставили необходимые документы для проведения процедуры подтверждения соответствия/выдачи сертификата соответствия требованиям надлежащей производственной практики.

«Уверены, что совместные усилия Гослекслужбы Украины и ведущих фармацевтических производителей в процессе установления в Украине требований GMP становятся залогом того, что украинские пациенты и врачи получают лекарственные средства, которые производятся в надлежащих условиях», - отмечается в обращении.

Напомним, что в четверг в СМИ появилась информация, что с 1 января из отечественных аптек могут исчезнуть 136 импортных препаратов, которые не имеют украинских аналогов. Так, в Украине могут прекратить продавать некоторые лекарства компаний Teva, STADA, Actavis и Sopharma. По данным "КоммерсантЪ-Украина", у международных фармкомпаний возникли проблемы с сертификацией в Украине.

Как заявил председатель Государственной службы по лекарственным средствам Алексей Соловьев, "фармпроизводители до сих пор не подали нам заявки для подтверждения международных сертификатов производства GMP".

Как отмечается, с 1 января вступает в силу постановление Кабинета министров, согласно которому на территорию Украины могут ввозиться лишь те лекарственные средства, которые имеют подтвержденный Гослекслужбой сертификат качества GMP. До сих пор подтверждение ведомства не требовалось.

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